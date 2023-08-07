محافظ كفر الشيخ يشيد بمدير مدرسة لمشاركته في إصلاح الأثاث وإعادة تدويره

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالنماذج المشرفة من مديري المدارس والمعلمين وشباب كفر الشيخ، المتميزين في عملهم، والذين يساهمون مساهمة مجتمعية، من بينهم محمد السباعي بسيوني، مدير مدرسة سعد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، الذي يشارك في إصلاح أثاث المدرسة، ويعيد تدوير الرواكد.

ومن جانبه، كرَّم محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، محمد السباعي بسيوني، مدير مدرسة سعد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، مؤكداً أن السباعي نموذج متميز من مديري المدارس



وأشاد وكيل الوزارة بإخلاصه وتفانيه في عمله وقيامه بإعادة تدوير الرواكد والمخلفات والاستفادة منها لصالح العملية التعليمية وخدمة البيئة وتواجده داخل المدرسة ليلاً أثناء زيارته المفاجئة، فوجده يعمل على إصلاح الرواكد، والكراسي، متمنيًا له دوام التوفيق والتقدم.