عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ كفر الشيخ يشيد بمدير مدرسة لمشاركته في إصلاح الأثاث وإعادة تدويره

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالنماذج المشرفة من مديري المدارس والمعلمين وشباب كفر الشيخ، المتميزين في عملهم، والذين يساهمون مساهمة مجتمعية، من بينهم محمد السباعي بسيوني، مدير مدرسة سعد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، الذي يشارك في إصلاح أثاث المدرسة، ويعيد تدوير الرواكد.

تجديد الثقة في صباح أبو الفتوح وكيلاً لـ تمريض كفر الشيخ

بلدى أمانة.. قومي المرأة بكفر الشيخ يطلق فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب

ومن جانبه، كرَّم محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، محمد  السباعي بسيوني، مدير مدرسة سعد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، مؤكداً أن السباعي نموذج متميز من مديري المدارس


وأشاد وكيل الوزارة بإخلاصه وتفانيه في عمله وقيامه بإعادة تدوير الرواكد والمخلفات والاستفادة منها لصالح العملية التعليمية وخدمة البيئة وتواجده داخل المدرسة ليلاً أثناء زيارته المفاجئة، فوجده يعمل على إصلاح الرواكد، والكراسي، متمنيًا له دوام التوفيق والتقدم.

التربية والتعليم العملية التعليمية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين النماذج المشرفة جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين قومي المرأة محافظ كفر الشيخ وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

أول رد فعل من كهربا بعد منحه مهلة شهرين لدفع غرامة الزمالك

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

بيان عاجل من روسيا بشأن تعيين وانج يي وزيرا لخارجية الصين

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

موضوعات متعلقة

تجديد الثقة في صباح أبو الفتوح وكيلاً لـ تمريض كفر الشيخ

فريق جامعة كفر الشيخ يتأهل لتمثيل مصر في مسابقة enactus العالمية.. صور

تعليم كفر الشيخ: أداء 396 طالباً امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ يناقش استعدادات العام الأكاديمي الجديد

خلال جولة ليلية.. وكيل تعليم كفر الشيخ يحيل 5 عمال للتحقيق

كفر الشيخ.. 82 برنامجاً خلال أول شهرين من التدريب الصيفي بمركز استدامة

ضبط 10 كيلو مخدرات وتنفيذ 5640 حكما بكفر الشيخ

بلدى أمانة.. قومي المرأة بكفر الشيخ يطلق فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب

ترشيحاتنا

أفضل دعاء بعد صلاة العصر.. بـ9 كلمات يوسع الله رزقك ويتقبل عملك

انخفاض أسعار اللحوم البلدية.. شعبة القصابين تكشف التفاصيل.. فيديو

تصعيد خطير.. تهديد غير مسبوق من زيلينسكي لـ روسيا بسبب ممر الحبوب

أول تحرك عسكري من جيش النيجر بعد انتهاء مهلة “إيكواس”

مد فترة تسجيل الرغبات.. بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات بالمرحلة الأولى |فيديو

مش على الأرض بس| موجة شديدة الحرارة تضرب سطح البحر والمحيطات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بفستان جديد | شاهد

منتج جبن ينهي حياة مالك مستودع في إيطاليا.. كيف حدث؟

يوم ولادته ووداعه.. شاهد رسالة مؤثرة من أردني بعد وفاة طفله في فرنسا

وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي لبحث التعاون العسكري المشترك

ابن مصر 2 .. أعلى شهادات ادخار في البنوك عقب قرار رفع الفائدة

700 جنيه انخفاضا من أعلى قيمة.. تراجع الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أهلا بالأمطار.. الأرصاد تزف خبرا سارا حول حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ