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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بلدى أمانة.. قومي المرأة بكفر الشيخ يطلق فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظم المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أولى فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت  21 ألفاً و543 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى متبول والخادمية وشنو والشمارقة والحمراوي والحمراء وإسحاقة والبخانيس ومسير ودفرية بمركز كفرالشيخ ، بـ 3 آلاف و500 زيارة وشارك فيها الدكتورة هالة نصر، عضوة الفرع وعدد من الرائدات الريفيات والمتطوعات.

 

جاء ذلك برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ودعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  وإشراف وحضور الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي بكفر الشيخ.

قالت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي بكفر الشيخ، تستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس، وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى، ومجموعة من الشباب المتطوعين،  وميسرات مبادرة دوى، لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى مطلع شهر أغسطس 2023، وتستمر على مدار شهرين ، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.

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الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المجلس القومى للمرأة المشروعات القومية الكبرى المشروعات القومية جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

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