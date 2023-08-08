إشادة برلمانية باجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية .. نواب : إضافة حقيقية لتعزيز العلاقات بين البلدين.. زيادة الصادرات أبرز الفوائد

برلماني: العلاقات بين مصر والأردن مهمة ومتشعبة

برلماني: اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية تهدف لتذليل عقبات التعاون بين الدولتين

انطلق أمس بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمّان، اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والأردني.

في هذا الصدد ، أشاد عدد من نواب البرلمان بهذه الاجتماعات، مؤكدين أنها ستسهم في إحداث طفرة تنموية بين البلدين .



بداية ، أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، على الأهمية الشديدة لاجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية برئاسة رئيسا وزراء البلدين. قائلا: إن العلاقات بين مصر والأردن مهمة ومتشعبة في كثير من المجالات وأمامها آفاق واسعة.



ونوه محمد نشأت في تصريح صحفي له اليوم، برغبة الحكومة المصرية وفق توجيهات الرئيس السيسي على تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن، وبخاصة في المجال التجاري الاستثماري من خلال عمليات التطوير والتوسعة التي تشهدها الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يساهم في زيادة الصادرات والواردات الأردنية مع الخارج من خلال وسائط أقل تكلفة، ويمثل مكسب مشترك للبلدين.



وشدد عضو مجلس النواب، على حرص الدولتين على الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وهو ما يؤكد على المسؤولية التي يتحملها الطرفان لمواكبة مستجدات العمل المشترك بكافة المجالات، والعمل على تذليل أية عقبات قد تطرأ على مسيرة التعاون بين الدولتين خاصة بعد الشراكة المصرية الأردنية المتميزة في مجال الغاز والطاقة.



ولفت نائب الصعيد، إلى بحث كل من مصر والأردن، تعزيز التعاون وبشكل كبير في عدد من المجالات المرتبطة بالمستقبل، كمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وطاقة الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، ومشروعات الربط الكهربائي، موضحاً أن خط ربط الكهربائي الحالي بين مصر والأردن تصل قدرته إلى 550 ميجا وات، ومن المستهدف الوصول بقدرته إلى 2000 ميجا وات يتم تنفيذها على مراحل، وذلك بهدف الاستفادة من خط الربط، ونقل الطاقة الكهربائية إلى عدد من الدول الأخرى.



واختتم النائب قائلاً إن اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، إضافة حقيقية للعلاقات المتطورة بين البلدين في مجالات كثيرة وتمتينها بمختلف المجالات.



في سياق متصل، اعتبر النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية، بمثابة تأكيد على تعزيز أواصر العلاقات بين مصر والأردن بما يتفق مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.



وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن حرص الدولتين على الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة خير دليل على المسؤولية التي يتحملها الطرفان لمواكبة مستجدات العمل المشترك بكافة المجالات.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن الاجتماع الدوري للجنة يهدف إلى تذليل أية عقبات تطرأ على مسيرة التعاون بين الدولتين خاصة بعد الشراكة المصرية الأردنية المتميزة في مجال الغاز والطاقة.

وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن خط الغاز العربي كان واحد من مخرجات اللجنة العليا لتأمين إمداد الغاز لكلا البلدين في حالات الطوارئ، مؤكدا على أنه تجسيد لقوة التعاون والتكامل القائم بين البلدين.



وتابع عضو مجلس النواب أن الاتفاق بين رئيسي وزراء مصر والأردن على زيادة خط الربط الكهربائي الحالي إلى 2000 ميجا وات تأكيد على أن هذا المشروع رائد في تبادل الطاقة.

وأكد النائب أحمد سعد نويصر، أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجال التجاري الاستثماري من خلال عمليات التطوير والتوسعة التي تشهدها الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط مما يساهم في زيادة الصادرات والواردات الأردنية مع الخارج من خلال وسائط أقل تكلفة مما يمثل مكسب مشترك للبلدين.



