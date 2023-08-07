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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد عطية يكشف سر عدم إتمام زواجه من نجمة ستار أكاديمي

محمد عطية
محمد عطية

كشف الفنان محمد عطية عن تفاصيل علاقته بالفنانة اللبنانية ميرا مخايل أثناء تواجدهما فى برنامج ستار أكاديمي.

وقال محمد عطية: ان ميرا حاليا متزوجة ولكن كنا نعيش قصة حب بيننا ولكنها لم تكلل بالزواج بسبب اختلاف الديانة بيننا وكان ذلك من جانبها.

وأضاف محمد عطية فى تصريحات اذاعية : اننى لا أمانع في الزواج من فتاة تحمل ديانة مختلفة غير دينى.

وقد فاجأ الفنان محمد عطية جمهوره ، بتصريح مثير للجدل بعد اعترافه بعدم حبه لصوت كوكب الشرق أم كلثوم.

وكتب محمد عطية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أنا ما بحبش أم كلثوم.. بقالي ٣ أيام بحاول أحبب نفسي فيها. وبشغل أغنية ليها قبل ما أنام وكل يوم بروح في النوم قبل ما تكون بدأت تغني.

وعلق الفنان شيكو على بوست عطيه وكتب: "أنا لما كبرت بقيت بحبها وبحب اللفت في الطرشي وبقى عادي إن يطلع لي حبهان وأنا باكل.. دي أعراض بتيجي مع بعض"، وهو ما رد عليه "عطية" بقوله: والله يا شيكو صدقني صعب جدًا أحبها. الموضوع عندي مش مرتبط بسن، مرتبط بإني مش بحس حاجة لما أسمعها.

وتابع: بحب أغانيها جدًا وحافظها، بس عمري ما وصلني حاجة من صوتها في الوقت اللي بسمع فيه حاجات أقدم وبستمتع.. الكلام اللي بتقوله ده بسمعه من وأنا عندي 12 سنة وأنا هكبر أكتر من كده فين؟ دار مسنين. 

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محمد عطية ونور سعد

وانتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجم محمد عطية يجمعه بالممثلة والمطربة اللبنانية نور سعد وقد نشره هو أيضا من غير اي تعليق وبمجرد نزوله حقق انتشارا واسعا واثار جدلا كبيرا و يتضح من الفيديو ان هناك شئ يجمعهما و لم يعلق عطية علي الفيديو مما زاد الامر غموضا .

كان محمد عطية قد اعتاد ان يكتب خواطر عن فتاة لا يعرف احد هويتها مما دعا للسؤال هل نور هي تلك الفتاة ؟؟ كما انه اعلن ايضا منذ فترة انه انتهي من تسجيل اغنية كتبها بنفسه تعبر عن شئ في حياته.. فهل هذا عمل فني يجمع بينهما ام اعلان ارتباط .

إستار أكاديمي الفنان محمد عطية المطربه اللبنانية نور سعد أغاني محمد عطية محمد عطية

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