التعليم: نسعى لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية بالتعاون مع شركاء دوليين

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، سعيهم لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركاء دوليين، موضحا أن خطة تطوير التعليم الاعدادي يأتي في إطار جمع كل الخبراء المحليين والدوليين لطرح الرؤى والنقاش حول التطوير.

وأضاف شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن خطة تطوير التعليم تأتي ضمن وضع تطوير للمرحلة الإعدادية وهذا يمثل استكمال تطوير المنظومة التي بدأت من المرحلة الابتدائية وتم وضع الرؤية العامة لتطوير مناهج المرحلة الاعدادية.

وأشار شادي زلطة، إلى أن الشراكة مع اليونيسيف سينتج عنها استفادة وهي تملك خبرات كبيرة ودور فعال وشركاء دوليين، فضلا عن خبراء محليين ودوليين شاركوا في وضع الرؤى العامة، ويتم استخلاص تجارب مختلفة نستخلص منها وضع مناهج تواكب المناهج العالمية الموجودة وتواكب التغيرات الرهيبة في التكنولوجيا.

