كريم همام : التعليم العالى شهد طفرة من التطور فى عهد السيسي

شهد التعليم العالي في مصر طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أصبحت مصر تواكب الكثير من الدول من خلال قطاع التعليم حيث تم انشاء العديد من الجامعات الاهلية الجديدة و تطوير المنظومة التعليمية بالتعليم الجامعى و تطوير و توسيع الجامعات الحكومية و اعداد و تدريب الطلاب و اعضاء هيئة التدريس تحقيقا للتنمية .

وقال الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي لصدى البلد انه بالنسبة لملف التعليم وانجازات الرئيس خلاله ، فهو من الملفات الصعبة التي تبنتها الدولة لتطويرها لأنه من أهم متطلبات التنمية ، ففى الفتره الماضية وجدنا دخول عدد من الجامعات فى التصنيفات العالمية وهذا لم تشهده الدولة المصرية من قبل .

وتابع مدير معهد إعداد القادة أنه تم إنشاء العديد من التخصصات العلمية الجديدة فى الجامعات المصرية التى تواكب متطلبات سوق العمل فى المستقبل ، مثل التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من التخصصات التى لم تكن موجودة فى الجامعات المصرية بالقدر الكافى فى القتره الماضية.

وقال الدكتور كريم همام إنه تم التوجيه بالاهتمام بالانشطة الجامعية و اكتشاف مهارات الشباب و مواهبهم و العمل علي تنميتها لاعداد جيل قادر علي مواكبة تغيرات العصر قادرا علي تحقيق التنمية .