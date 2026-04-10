فرقة الفن الأصيل تحيي روائع فريد الأطرش في قبة الغوري

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا فنيًا جديدً لفرقة "الفن الأصيل"، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

يأتي هذا الحفل، احتفالا بأعياد الربيع، وبالتعاون مع جمعية محبي الفنان فريد الأطرش، حيث تُقام أمسية غنائية مميزة بقيادة المايسترو مدحت حميدة، وتحت الإشراف الفني للفنان عادل السيد، رئيس الجمعية، وبمشاركة الفنان أركان فؤاد كضيف شرف.

ويتضمن البرنامج باقة مختارة من أشهر أعمال الموسيقار فريد الأطرش، خاصة الأغاني المرتبطة بأجواء الربيع، مثل "عاد الربيع"، إلى جانب مجموعة متنوعة من أغانيه التي تنبض بالحياة والحب.

وتأتي هذه الاحتفالية برعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية، احتفاءً بأعياد الربيع، وإحياءً لذكرى الفنان الكبير فريد الأطرش، في أمسية فنية تعكس روح الأصالة والطرب العربي الأصيل.