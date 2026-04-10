الشامي يعلن عن تأجيل ألبومه الأول بسبب الأوضاع الراهنة

أعلن الفنان شامي، عن تأجيل طرح ألبومه الغنائي الأول، بسبب الأحداث التي تتعرض لها لبنان.

وقال الشامي: “بعتذر إني بتكلم في الموضوع ده في وقت لا يحق لي أتكلم في الفن، في وقت ناس بيروح لها شهداء وجرحى وأنا بتكلم عن الفن ولكن دي مهنتي وسبب وجودي في الحياة”.

وأضاف الشامي: “لا أعتقد أن المشاريع الفنية اللي كنت بشتغل عليها هتبقى قريبة، اتحضر كتير منها وما زال بيتحضر بس والله ماليش نفس أقوم أشتغل بوضع الحرب وفي ظل الحرب المريبة”.

وأضاف الشامي: “عارف أن ده ألبومي الأول وأنه شيء مهم في حياتي، وأنا طول حياتي متأثر بالأمور الإقليمية لا تعتادوا المشهد في ناس ماتت في لبنان وفلسطين، خلينا نحس أكتر بالناس والأذى والحرب، ده مش ريل على إنستجرام هنقلبه ده شيء أكبر بكتير”.

واستكمل الشامي حديثه قائلًا: “في كتير ناس لجأت ونزحت من بيوتها، وأنا قادر أحس بيهم زيادة عن اللزوم لأني عيشت أكتر من نص حياتي لاجئ ونازح، فأي حد قادر يتبرع لأي مؤسسة رسمية أو جمعية خيرية ونقدر نساعد الناس يكونوا قاعدين في مكان دافئ وغذاء كافِ للأطفال، طالما أنت قاعد مستور في بيتك لا تبخل على الناس بالمساعدة طالما أنت قادر”.