قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد انتهاء التصالح على مخالفات البناء
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
ليجو بديلا للدبابات: حرب رقمية ساخرة بين إيران وأمريكا.. من سيربح؟
سقوط نصاب إنتحل صفة موظف خدمة عملاء للإستيلاء على أموال البنوك
استئناف رحلات القاهرة – عمان بشكل طبيعي اعتبارا من 17 أبريل
برلماني: الدولة تدعم خطط التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة لتقليل فاتورة الاستيراد
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟
سعر الدولار اليوم الجمعة 10-4-2026
خلافات على الميراث.. تفاصيل اقتحام شقيقين لمنزل أخيهم المسافر في دمياط
وزير الكهرباء يبحث مع لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي مستجدات العمل بالضبعة
صفارات الإنذار مازالت تدوي.. ضغوط أمريكية لوقف القصف الإسرائيلي في لبنان
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر سوهاج العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

شيماء جمال

نقلت صفحة الأزهر الشريف، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة 22 شوال لعام 1447 هـ، الموافق 2026/4/10م، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، وتلا قرآن الجمعة: الشيخ، للقارئ الشيخ: محمد فوزي، القارئ وإمام القبلة بالجامع الأزهر... ويلقى الخطبة: أ.د/ محمود الهواري،الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الدعوة والإعلام الديني.. والخطبة تحت عنوان:(مراد الشيطان و مراد الرحمن)..

أدعية مستجابة يوم الجمعة

«يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفني شر (ويسمي الحاجة أو الشخص) يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني».

ومن الدعوات الأخرى المستجابة في يوم الجمعة والمستحبة، «للهم قدر لي فأني لا أحسن التقدير، واختر لي فإني لا أحسن الاختيار وأرضني بما تشاء وكيف تشاء».

وكثيرا ما يدعو الأشخاص ربهم من أجل الرزق وتيسير الحال، وهناك أدعية مستجابة يوم الجمعة يفضل ترديدها من أجل الرزق وتيسير الحال، ومنها: «اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك».

دعاء مستجاب يوم الجمعة لفك الكرب

كما يحرص الأشخاص الذين لديهم حالة كرب، على دعاء الله في كل الأيام بدعاء لتخفيف الهم عنهم، لا سيما في يوم الجمعة؛ لاحتوائه على ساعة استجابة لكل دعاء خصه الله عز وجل بها.

كما يوجد دعاء مستجاب يوم الجمعة من أجل تيسير الأمور وجلب الرزق وهو: «اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين».

ومن الأدعية المستجابة أيضا: «اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك».

الجامع الأزهر صلاة الجمعة شعائر صلاة الجمعة يوم الجمعة أدعية مستجابة يوم الجمعة

