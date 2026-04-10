الصيف يقترب.. الأرصاد تُحذر من ارتفاع تدريجي في الحرارة تصل لـ36 درجة
الحياة تعود.. فروع المصارف في ‎إيران تبدأ العمل الأحد
بعيدا عن أمريكا.. إيطاليا تدعو الاتحاد الأوروبي لبناء منظومة أمن الناتو
اليابان: نعمل على تأمين واردات النفط عبر طرق لا تشمل مضيق هرمز
رعب في إسرائيل.. حزب الله يستهدف حيفا وأشدود بوابل من الصواريخ
الحمصاني: الهدنة الإقليمية طوق نجاة لأسواق الوقود.. ونتوسع في الترشيد لدعم الاقتصاد
مواجهة قوية للزمالك أمام شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية
علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر
سعر أشهر عيار ذهب في الصاغة اليوم
أخبار التوك شو| رئيس الوزراء: مصر تتحرك إقليميًا لوقف الحرب وتعزز احتياطاتها النقدية رغم التحديات.. بكري: دعوات الرئيس السيسي لقوة مشتركة تعكس رؤية استراتيجية لحماية الأمن القومي العربي
أمريكا: ميليشيات موالية لإيران استهدفت دبلوماسيين ببغداد.. و3 ملايين دولار لمن يرشد عنهم
القرآن لم يفرض تغطية شعر المرأة.. خلاف بين أزهري وباحث

أكد الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أن القول بعدم فرضية الحجاب يعد مساسًا بأركان الدين، موضحًا أن بعض العبادات مثل الصلاة والزكاة والحج لم ترد في القرآن بصيغة “الفَرض” المباشرة، ومع ذلك فهي واجبة بالإجماع.

وأضاف عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن دليل فرض الحجاب يتجلى في قوله تعالى: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن"، موضحًا أن حرف اللام في الآية يفيد الأمر.

 كما لفت إلى أن القرآن تناول مسألة التبرج، مستشهدًا بقوله تعالى: "والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا..."، مبينًا أن التبرج يعني إظهار الزينة والشعر دون غطاء.

في المقابل، يرى الكاتب والباحث عادل عصمت أن الحجاب ليس فرضًا دينيًا، مؤكدًا أن لكل مجتمع عاداته وتقاليده في الملبس، ولا يصح فرض زي معين على جميع الشعوب، وأن تحويل الزي العربي إلى نمط عام أمر غير منطقي.

وأضاف أن القرآن لم يذكر نصًا صريحًا يفرض تغطية شعر المرأة أو يستخدم مصطلح “الحجاب” بهذا المعنى، موضحًا أن المقصود في الآية هو تغطية الجيوب لا الرأس. 

كما أشار إلى أن الحد الأدنى في اللباس يتعلق بالستر، بينما تُترك التفاصيل للأعراف المختلفة بين المجتمعات.

طائرات مسيرة

الحرس الثوري الإيراني: هجمات انطلقت من أذربيجان استهدفت الكويت والسعودية ودبي

سعر الذهب

هبوط مفاجئ بعد موجة صعود.. تراجع سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

إبستين وترامب وبينهما ميلانيا

تصريحات حاسمة.. ميلانيا ترامب تكسر الصمت بشأن علاقتها بـ إبستين

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

كمال خرازي

وفاة وزير الخارجية الإيراني السابق متأثرا بجراحه في هجوم إسرائيلي أمريكي

معاشات مايو 2026.. موعد الصرف والقيم وخطوات الاستعلام

معاشات مايو 2026.. موعد الصرف والقيم وخطوات الاستعلام

الضحية

قتلوا مريم لسرقتها .. أسرة الضحية : جت بعد 10 سنين حرمان من الخلفة | تفاصيل جريمة مؤسفة بالشرقية

باحثة ووالدها

بكاء وفرحة .. باحثة أزهرية تُهدي الدكتوراه لوالدها في مشهد إنساني مؤثر

الشناوي

بينها الزمالك وبيراميدز.. المباريات التى يغيب عنها محمد الشناوي

الأهلي

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

جمعة مشهور

جمعة مشهور: خالد عوض تلقى عرضا كبيرا في يناير ورفضنا رحيله

بالصور

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد
تكريم نضال الشافعي في صدى البلد
تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

فيديو

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد