القرآن لم يفرض تغطية شعر المرأة.. خلاف بين أزهري وباحث

أكد الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أن القول بعدم فرضية الحجاب يعد مساسًا بأركان الدين، موضحًا أن بعض العبادات مثل الصلاة والزكاة والحج لم ترد في القرآن بصيغة “الفَرض” المباشرة، ومع ذلك فهي واجبة بالإجماع.

وأضاف عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن دليل فرض الحجاب يتجلى في قوله تعالى: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن"، موضحًا أن حرف اللام في الآية يفيد الأمر.

كما لفت إلى أن القرآن تناول مسألة التبرج، مستشهدًا بقوله تعالى: "والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا..."، مبينًا أن التبرج يعني إظهار الزينة والشعر دون غطاء.

في المقابل، يرى الكاتب والباحث عادل عصمت أن الحجاب ليس فرضًا دينيًا، مؤكدًا أن لكل مجتمع عاداته وتقاليده في الملبس، ولا يصح فرض زي معين على جميع الشعوب، وأن تحويل الزي العربي إلى نمط عام أمر غير منطقي.

وأضاف أن القرآن لم يذكر نصًا صريحًا يفرض تغطية شعر المرأة أو يستخدم مصطلح “الحجاب” بهذا المعنى، موضحًا أن المقصود في الآية هو تغطية الجيوب لا الرأس.

كما أشار إلى أن الحد الأدنى في اللباس يتعلق بالستر، بينما تُترك التفاصيل للأعراف المختلفة بين المجتمعات.