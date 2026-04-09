أزهري : لا يوجد ما يسمى بـ وحي ثانٍ نزل على سيدنا محمد

أكد الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، أنه لا يوجد ما يسمى بـ"وحي ثانٍ"، مشددًا على أن ما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحي واحد، معربًا عن رفضه أن يتحدث أي شخص غير دارس بالأزهر الشريف في الأمور الدينية.

وأضاف الأزهري، خلال حواره في برنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن الأحاديث النبوية هي وحي أوحاه الله، وأن العلماء حرصوا على تنقيحها لاستخراج الصحيح منها، لضمان صحة نقل الدين وتعاليمه.

وأشار إلى أن التدبر في القرآن الكريم يعتمد على إجادة القراءة الصحيحة ومعرفة البلاغة، معبرًا عن أسفه من وجود أشخاص يتحدثون في الدين دون تمكن من القراءة الصحيحة للقرآن الكريم.