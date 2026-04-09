قوانين توزيع التركة .. أزهري : الميراث به حظ

أكد الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، أن الميراث به حظ، لكن الوصية نصيب، وأن الله قال في كتابه الكريم:“يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ”.

وأضاف عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الميراث يكون بعد أن يقوم الأب بتقديم الوصية وتسديد الديون، ومن بعدها يتم توزيع الميراث.

ولفت إلى أن الله وضع القوانين، وأي مخالفة لها تكون مخالفة لكلام الله، وأن كل أب أو مالك يوصي ويوزع تركته حتى لا يحدث أي ظلم لأحد، وأن كلام الله واضح، وأنه يرفض أن يقوم البعض بالحديث عن الدين وهم ليسوا من الدارسين.