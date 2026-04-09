أزهري : لا توجد أحاديث صحيحة تتعارض مع آية بالقرآن الكريم

أكد الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، أن القول بعرض الأحاديث النبوية على القرآن الكريم يعد قاعدة مرتبطة ببعض المدارس الفكرية من الشيعة، موضحًا أن هذه الفكرة تُطرح في سياقات معينة لمعالجة ما يُثار من تعارض بين بعض الروايات.

وأضاف الأزهري، خلال حواره في برنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن الأحاديث النبوية المتعلقة بالوصية لا تتعارض مع ما ورد في القرآن الكريم، مشددًا على وجود انسجام بين النصوص الشرعية.

وأشار إلى أنه لا يوجد تعارض بين السنة النبوية والقرآن الكريم، مؤكدًا أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف كتاب الله.

وأوضح أن الوحي الذي نزل على النبي محمد واحد، لافتًا إلى أن الأحاديث الصحيحة لا تتناقض مع القرآن، متحديًا أي شخص أن يأتي بحديث صحيح يتعارض مع نص قرآني صريح.