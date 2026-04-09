أزهري : من ينكر فرضية الحجاب يهدم أركان الدين

أكد الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، أن من يقول إن الحجاب ليس فرضًا، فهو يهدم أركان الدين، لأن الصلاة لم ترد في القرآن بصيغة الفرض المباشر، وأن الله لم يقل: "فُرِضَت الصلاة عليكم"،"فُرِضَت الزكاة عليكم"، أو "فُرِضَ الحج عليكم".

وأضاف عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الدليل على أن الحجاب فرض وأمر من الله، هو قول الله في كتابه الكريم: "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ"، وأن الـ"لـ" هنا بمعنى الأمر.

ولفت إلى أن الله ذكر في كتابه الكريم التبرج، حيث قال:"وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ"، مبينًا أن التبرج يعني أن تظهر المرأة بدون غطاء على الشعر والزينة الظاهرة.