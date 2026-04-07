هل كشف جزء من الشعر والرقبة يُعد حجابًا شرعيًا؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة حول حكم ارتداء الحجاب مع ظهور جزء من الشعر والرقبة، وهل يُعد ذلك حجابًا شرعيًا أم لا.

هل كشف جزء من الشعر والرقبة يُعد حجابًا شرعيًا؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن مسألة الحجاب يسيرة في أصلها، وأن الله سبحانه وتعالى لم يفرض على المرأة إلا ما فيه صلاحها في الدنيا والآخرة، مؤكدًا أن الحجاب لا يمثل عائقًا أمام نجاح المرأة أو دراستها أو عملها، بل يمكن للمرأة أن تحقق نجاحات كبيرة وهي ملتزمة به.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحجاب الشرعي يقوم على الاحتشام الكامل، بحيث لا يُظهر مفاتن المرأة، موضحًا أن ظهور أي جزء من هذه المفاتن يعني أن هناك خللًا في الحجاب، ويستدعي من المرأة أن تراجع نفسها وتسعى إلى إتمامه بما يرضي الله.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أهمية حسن التعامل عند النصح، مؤكدًا أنه لا ينبغي التعامل مع من لم تلتزم بالحجاب الكامل بأسلوب ينفّرها أو يدفعها لترك الطاعة، بل يجب تشجيعها على ما تقوم به من أعمال صالحة، كالصلاة والصيام وقراءة القرآن، مع دعوتها بلطف لاستكمال التزامها بالحجاب.

وشدد على أن الحجاب جزء من منظومة الطاعات، وليس كل شيء، فلا يُبطل ما تقوم به المرأة من أعمال خير، لكنه في الوقت نفسه واجب ينبغي السعي إلى إتمامه، حتى تكتمل صورة الالتزام وتحقق المرأة رضا الله سبحانه وتعالى.