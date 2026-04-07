ما حكم أكل اليمام والعصافير؟.. أمين الإفتاء: جائز شرعا كحكم أكل الحمام

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من سيدة حول حكم أكل اليمام والعصافير، خاصة مع انتشار بعض المطاعم التي تقدم هذه الأطعمة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن أكل اليمام والعصافير جائز شرعًا، ولا حرج فيه، مؤكدًا أنها من الطيور المباحة التي يجوز تناولها.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذه الأنواع من الطيور تدخل في حكم الطير الجائز أكله، ولا يوجد ما يمنع من تناولها، طالما تم ذبحها بالطريقة الشرعية، مشيرًا إلى أن الحكم فيها كحكم أكل الحمام.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأصل في الطيور الإباحة ما لم يرد نص بتحريمها، لافتًا إلى أن اليمام والعصافير لا تدخل ضمن المحرمات، وبالتالي فإن تناولها مباح ولا إثم فيه.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أنه لا يوجد مانع شرعي من أكل هذه الطيور، موضحًا أن الأمر في هذا السياق واسع، وكل ذلك جائز ولا حرج فيه.