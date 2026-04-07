انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
00
س
:
00
د
:
00
ث
قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء تضع حلا للأزواج دائمي الشجار

الإفتاء تضع حلا للأزواج دائمي الشجار
الإفتاء تضع حلا للأزواج دائمي الشجار
إيمان طلعت

الضابط بين الأزواج ما نص عليه الكتاب والسنة، القائم على المودة والمعروف، قال الله تعالى “فعاشروهن بالمعروف”، فمهما كانت المستويات والبيئات، فلا يجوز الإهانة أو الشتم بين الأزواج، ومن يتعمد إهانة الزوجة، أو العكس، يعتبر مخالفا لشرع الله".

 

حل للأزواج دائمي الشجار 

فعلى كل إنسان يعرف متي يتلفظ بلفظ ويراد به الإهانة فإن قصد بما قال الإهانة فهو بذلك مرتكب لإثم.

ولو حدث بين الزوجين خلاف كبير فعليهما اللجوء لحكم عدل ذي ثقة، فإن لم يتمكن من الحل فالقاضي هو الذي يحل بينهما.

 

حل لمشاكل الزوجين 

أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على ضرورة أن يكون التواصل المباشر بين الزوجين هو الخيار الأول لحل المشاكل الزوجية، موضحة أن الحديث عن الأسرار الزوجية مع الأهل أو الأصدقاء يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أكبر، وذلك لما قد ينتج عنه من تدخلات غير مرغوب فيها.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال احد البرامج الدينية، أن الحديث عن الإنفاق أو الأمور الخاصة بين الزوجين مع الأهل قد يفتح باب التخبيب، الذي يُعرف بأنه إفساد العلاقة بين الزوجين.

وقالت: "من المهم أن نختار الأشخاص الذين نشاركهم مشاكلنا بعناية، فليس كل من يتعاطف معنا يمكنه تقديم النصيحة الصائبة، الأهل، رغم حبهم ورعايتهم، قد يتصرفون بدافع الشفقة، مما يجعلهم غير قادرين على تقديم النصيحة الموضوعية، لذلك، يُفضل استشارة شخص ذو خبرة وموضوعية".

ولفتت إلى أن الصداقات قد تكون ملاذًا للتفريغ النفسي، لكن يجب أن نكون حذرين في اختيار الأصدقاء الذين نثق في آرائهم، وأن يكون لديهم الخبرة الكافية لفهم المشاكل الزوجية.

وأكدت أن الزوجين هما الأولى بحل مشكلاتهما، حيث وضع الشرع الشريف مراحل واضحة لحل النزاعات بين الزوجين، بدءًا من الحوار المباشر، ثم اللجوء إلى حكمين من الأهل فقط في حال تعذر الحل، مشددة على أهمية اختيار الحكمين بعناية، ليكونوا عدولًا وذوي خبرة.

واختتمت حديثها: "الحوار المباشر بين الزوجين هو أساس لحل المشاكل، وهو الطريق الأفضل لحماية الأسرة من التصدع، وعلينا أن نتذكر دائمًا أن كل مشكلة يمكن حلها إذا كنا نملك الرغبة والقدرة على التفاهم".

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
السردين
أسعار السيارات
