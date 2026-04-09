أركان الإسلام خمسة لا ثلاثة .. مشادة بين أزهري وباحث على الهواء

نشبت مشادة كلامية بين الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، وعادل عصمت الكاتب والباحث في الشؤون الإسلامية، على خلفية الجدل حول عدد أركان الإسلام.

وأكد الأزهري أن أركان الإسلام خمسة، وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا، مشددًا على أن الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، جزء أساسي لا يكتمل الإسلام بدونه.

وأضاف، خلال حواره في برنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن ما يطرحه عادل عصمت بشأن أن أركان الإسلام ثلاثة فقط – وهي الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح – استنادًا إلى آية من سورة البقرة، هو طرح غير دقيق من الناحية الشرعية.

وأوضح أن الإسلام لا يتحقق إلا بالشهادتين، مؤكدًا أن الأركان الخمسة ثابتة في السنة النبوية، ومتفق عليها بين جمهور العلماء.