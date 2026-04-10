أشرف عبد الباقي ومحمد محي أبرز ضيوف الشرف.. مواعيد عرض وتفاصيل مسلسل اللعبة 5

ساعات قليلة تفصلنا عن عرض الموسم الخامس من مسلسل اللعبة، والذي يلعب بطولاته كل من هشام ماجد وشيكو، ويعرض عبر منصة شاهد vip.

العمل من المققر ان يظهر ضمن أحداثه هذا الموسم عددكبيرمن الفنانين ابرزهم الفنان الكبير أشرف عبد الباقي، فيما سيكون المطرب محمد محي، ضيف شرف إيضًا، سيظهر بشخصيته الحقيقة، لأول مرة في الدراما التلفزيونية.

جدير بالذكر أن الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة» يشارك فى العمل كل من هشام ماجد، شيكو، مى كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامى مغاورى، وعارفة عبد الرسول، ليعد الجمهور بمزيج من الكوميديا والإثارة التى اعتادوا عليها فى الأجزاء السابقة.

العمل من المقر ان تدور أحداثه في إطار من الكوميديا حين يقرر وسيم اللعب مرة أخرى، ليدخل في تحديات جديدة مع مظهر.

مسلسل اللعبة من المقر. ان يتم طرحه حلقاته والتي يبلغ عددها 30 حلقة من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا.