استئناف رحلات القاهرة – عمان بشكل طبيعي اعتبارا من 17 أبريل
مصر للطيران
أ ش أ

 أعلن محمد إبراهيم، المدير الإقليمي لشركة مصر للطيران في الأردن وفلسطين، أن حركة الطيران بين القاهرة وعمّان ستعود إلى طبيعتها اعتباراً من يوم 17 أبريل الجاري، ما لم تطرأ أي تطورات غير متوقعة في الأحداث.

وأوضح إبراهيم، في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، أن الشركة ستستمر في تشغيل رحلتين يومياً حتى يوم 16 أبريل، على أن تعود إلى جدولها المعتاد بواقع ثلاث رحلات يومياً اعتباراً من يوم 17 أبريل، حيث تقلع الرحلة MS739 من القاهرة في تمام الساعة 12:30 صباحاً، وتعود الرحلة MS740 من عمّان في الساعة 3:40 فجراً، كما تقلع الرحلة MS719 من القاهرة في الساعة 6:40 صباحاً، وتعود الرحلة MS720 من عمّان في الساعة 9:30 صباحاً، فيما تقلع الرحلة MS701 من القاهرة في الساعة 5:00 مساءً، وتعود الرحلة MS702 من عمّان في الساعة 8:30 مساءً.

ولفت إبراهيم إلى أنه يراعى احتمال تغيير مواعيد الإقلاع من القاهرة مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي، وفقاً للجدول الزمني المعتمد.

وأشار إلى أنه في حال وجود أي استفسارات، يمكن لعملاء مصر للطيران الاتصال بالرقم الموحد أو مراجعة مكاتب الشركة من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً، باستثناء أيام العطلات.

