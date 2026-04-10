إلهام شاهين في أحدث ظهور من مطار القاهرة

شاركت الفنانة إلهام شاهين، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على فيسبوك.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها على فيسبوك؛ "في صالة 2 بمطار القاهرة الدولي".

وكانت قد نعت الفنانة إلهام شاهين، شهداء لبنان بعد الهجمات الاسرائيلية الأخيرة، بكلمات مؤثرة معبرة عن بالغ حزنها.

وكتبت إلهام شاهين عبر فيسبوك: "قلبي مع لبنان.. الله يرحم شهدائها ويشفى كل جريح".

وكشفت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "قلب الشمس"، والذي من المقرر عرضه قريبًا عبر منصة "يانغو بلاي"، ضمن الأعمال الدرامية المنتظرة التي تنتمي إلى الطابع الرومانسي.

وأضافت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري أنها تشارك في المسلسل كضيفة شرف، مشيرة إلى سعادتها الكبيرة بهذه التجربة، خاصة في ظل التعاون مع فريق عمل مميز.

وأكدت أنها تحمست للمشاركة في العمل نظرًا لقوة السيناريو والأجواء المختلفة التي يقدمها، إلى جانب حالة الانسجام التي تجمع بين جميع صُنّاع المسلسل.