هنا شيحة تهنئ صبا مبارك بعيد ميلادها

وجهت الفنانة هنا شيحة، رسالة للفنانة صبا مبارك بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت هنا شيحة عبر انستجرام: “عيد ميلاد سعيد صبا اتمنى لكي المزيد من السعادة من القلب”.

ووقعت النجمة هنا شيحة بطولة الفيلم السينمائي الجديد "حين يكتب الحب"، ويشاركها بطولة فيلم "حين يكتب الحب" عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد الفيشاوي و معتصم النهار ، و جميلة عوض،و شيري عادل وسوسن بدر ونانسي صلاح ،و محسن بن منصور، وسارة بركة، وإلهام صفي الدين، ، وشريف حافظ، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات وإنتاج نايف عبد الله ومن إخراج محمد هانى ، وحين يكتب الحب تدور أحداثه في إطار رومانسي.