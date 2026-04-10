سيمون باكية: والدي مات بسبب الفسيخ

كشفت الفنانة سيمون، عن سبب وفاة والدها، معربة عن حزنها بالانهيار من البكاء.

وقالت سيمون خلال لقاء تليفزيوني، إن وفاة والدها كانت مفاجئة، رغم أنه كان يتمتع بصحة جيدة للغاية وكان يحافظ على صحته.

وتابعت أن والدها توفي في عام 1991 بعد إصابته بتسمم نتيجة تناوله الفسيخ.

أبرز أعمال سيمون

من أبرز الاعمال الفنية التى قدمتها الفنانة سيمون، على الشاشة السينمائية، "حالة اشتباه" و "الهجامة" و "آيس كريم في جليم" و "فزاع".. بالاضافة الى أول افلامها "يوم مر ويوم حلو" مع فاتن حمامة ومحمد منير.

أما على خشبة المسرح، فقد شكلت "سيمون" ثنائياً مع الفنان محمد صبحي، من خلال عدة مسرحيات، أبرزها "كارمن" و "لعبة الست" و “سكة السلامة 2000”.

وحصلت سيمون على جائزة أفضل ممثلة مسرحية لثلاث سنوات متتالية عن مسرحياتها الثلاث مع محمد صبحي.

وعلى صعيد الاعمال الدرامية التى قدمتها سيمون للتليفزيون، نذكر منها على سبيل المثال، مسلسلات "زيزينيا" و "حلم الجنوبي" و "أبوالعلا 90" و "فارس بلا جواد" و "قيود من نار" و "زى الورد" و “بين السرايات”.