سيمون: سأظل أعافر في الغناء.. لأنه هويتي ومشواري الغالي مع جمهوري الحبيب

عبّرت الفنانة سيمون عن تمسكها بالغناء وحبها الكبير له، مؤكدة أنها ما زالت تبذل كل جهدها لتحقيق ما تؤمن به من أفكار فنية.

وقالت سيمون عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “منذ البداية وأنا اجتهد قدر استطاعتي في فن الغناء لأني مغنية في الأساس، والتمثيل عندما تتاح أفكار وأداء يناسبني ويناسب أفكاري، سواء في السينما أو المسلسلات أو المسرح. وسأظل أحاول وأعافر واجتهد قدر استطاعتي لأنه عملي وهويتي ومشواري الغالي مع جمهوري الحبيب.



نظرة سيمون عن النجاح

وكانت قد شاركت الفنانة سيمون جمهورها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” رسالة صادقة مليئة بالتأمل والاعتزاز بمسيرتها الفنية، عبّرت فيها عن نظرتها للنجاح والشهرة.

وكتبت سيمون: “ساعات أقعد أفكر، طب كنتي تحبي يتعرض عليكي تعملي الشخصية دي؟ أقول لا، مكنتش أحب تبقي دي آراء الناس عني، طب كنتي تحبي الأغاني والحفلات دي حتى لو ناس كتير؟

وتابعت: "أقول لا، رأي الناس الحقيقي فيا يهمني، طب الفلوس دي؟ أقول لا، مشترتش النجاح.

وتساءلت: "أمال إيه؟

وأجابت: “مسيرة لطيفة مليانة تنويعات مهمة مميزة لا تتكرر، ألطف وأجمل والأهم التصالح مع النفس ومن ثم الجمهور اللي يشبهني والمحبين والمتابعين اللائقين وكفى”.