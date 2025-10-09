قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

من أجمل فنانين العصور..سيمون تحيي ذكرى ميلاد أحمد مظهر

مسلسل عصر الفستان
يارا أمين

أحيت الفنانة سيمون، ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد مظهر، وقامت بنشر مقطع من مسلسل عصر الفرسان، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "في ذكري عيد ميلاد الفنان الرائع احمد مظهر كان ليا شرف اللقاء في مسلسل
( عصر الفرسان ) مع نخبة من اجمل فنانيين العصور".

ذكرى ميلاد أحمد مظهر

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد مظهر الملقب بفارس السينما المصرية،  حيث قدم عدد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما.  

وكان مظهر أحد ضباط الجيش المصري، وأحد أفراد تنظيم الضباط الأحرار، وتميزت شخصيته بالجدية والالتزام، التحق مظهر بكلية الطب البيطرى تلبية لرغبة والده ثم تركها إلى الكلية الحربية.

وتخرج من سلاح المشاة دفعة جمال عبدالناصر، ليشارك في حرب فلسطين عام 1948، لينضم الى تنظيم الضباط الأحرار، حيث أسند اليه قيادة مدرسة الفرسان في التنظيم عام 1952، وكان له دور في التمهيد للثورة قبل اندلاعها.

جاءت بداية أحمد مظهر الفنية من خلال ترشيح المخرج المسرحى زكي طليمات له ليؤدي دورا صغيرا في مسرحية "الوطن" عام 1948 قبل ذهابه للمشاركة في حرب فلسطين، كما رشحه المخرج إبراهيم عز الدين لفيلم "ظهور الإسلام" عام 1951 عن قصة طه حسين، ولجأ لوزارة الحربية وطلب منها أن تمده بـ100 فارس بخيولهم، و300 من أفراد المشاة، وتصادف أن "مظهر" كان ضمن الـ100 فارس التي رشحتهم الشئون المعنوية.

وبعد قيام ثورة يوليو شرعت الثورة في إنتاج قصة كتبها يوسف السباعى بعنوان "رد قلبي" ورشحه المؤلف للقيام بدور البرنس علاء في الفيلم، ورفض الجيش التصريح له، فذهب إلى زميله وصديقه جمال عبد الناصر فنصحه بالتفرغ للعمل في السينما، وبالفعل ترك الجيش وتفرغ للسينما.

الفنانة سيمون أحمد مظهر مسلسل عصر الفرسان إنستجرام فارس السينما المصرية

