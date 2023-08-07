خبيرة تجميل تكشف أهم الوصفات للمانجا و بذرتها لمعالجة البشرة والشعر

قالت ماريان العريان، خبيرة التجميل إن أشهر المشاكل التي تتعرض لها البشرة خلال فصل الصيف هي ظهور الحبوب و اسمرار البشرة، بالإضافة إلى جفاف الشعر، و هي أكثر المشاكل انتشارا في فصل الصيف.

أوضحت ماريان العريان، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذع على شاشة "دي ام سي"، أن هناك العديد من المواصفات الطبيعية التي تعالج هذه المشاكل، و المانجا من أهم العناصر بهذه الوصفات، مؤكدة أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة مثل (الف و سي) للبشرة و ىالشعر.

ولفتت ماريان العريان، أن وضع المانجا و خلطها مع عناصر أخرى على الشعر تعمل على تقليل ظهور القشرة، مضيفة أن بذرة المانجا يمكن استخدامها لصنفرة الوجه كماسك ثم غسله.

قشر المانجا يمنع قشرة الشعر

وأضافت، أن قشر المانجا مفيدة جدا لفروة الرأس لمنع ظهور القشرة و يرطب فروة الرأس، بجانب أنه مضاد للبكتيريا، مؤكدة على غسل الشعر جيدا بعدها للتأكد من عدم وجود أي شوائب للمانجا بالرأس.

