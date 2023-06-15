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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طعام غير متوقع يمنع أكسدة البشرة ويعالج أشهر المشاكل

علاج أكسدة البشرة
علاج أكسدة البشرة

يعد الفلفل الرومي من أكثر الأطعمة المستخدمة فى عمل الأكلات المختلفة مثل الكبدة والشاورما والمكرونات والسلطات والبيتزا وغيرها الكثير.

ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن الفلفل الرومي من أكثر الأطعمة المفيدة لصحة البشرة ويساعد فى علاج مشاكل عديدة من بينها أكسدة البشرة 

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ووفقا لما جاء فى موقع “stylecraze” فإن الفلفل الرومي يساعد فى علاج مشاكل عديدة للبشرة وبعض مشاكل الجلد الشائعة التي يواجهها كثير من الناس اليوم هي ظهور التجاعيد وتغير اللون وزيادة السماكة وانخفاض المرونة. 

 يحارب الفلفل الرومي بجميع ألوانه أضرار الأكسدة لأنه غني بفيتامين C الذي يساعد في إنتاج الكولاجين ويحافظ الكولاجين على تماسك البشرة ويحميها من المزيد من التلف. يزيد من قدرة الجلد على مقاومة الأكسدة.

على الرغم من أن الجينات تحدد إلى حد كبير متى يبدأ الجلد في إظهار علامات الشيخوخة ، إلا أنه يمكن أن تكون هناك أسباب أخرى أيضًا ، مثل تلف الجلد ونمط الحياة غير الصحي، والأكسدة هي عملية كيميائية تسرق فيها الجذور الحرة الإلكترونات من الخلايا السليمة ، مما يتسبب في تلف الجلد وهذا يحدث بسبب التعرض للتدخين وأشعة الشمس.

جفاف البشرة
جفاف البشرة


 يساعد في الحفاظ على بشرة صحية ونضرة لأن مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية الموجودة في عصير الفلفل تجعل البشرة صحية ونضرة ويلطف القوباء المنطقية وقدم الرياضي ونظرًا لخصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا ، يمكن للفلفل الحلو أن يخفف من الالتهابات مثل القوباء المنطقية وقدم الرياضي مع الأدوية المناسبة.

يقتل البكتيريا
يقتل البكتيريا

يؤخر الشيخوخة ويساعد تناول عصير الفلفل الرومي في تأخير ظهور علامات الشيخوخة بسبب ارتفاع مستويات مضادات الأكسدة فيه ويحمي الفلفل الرومي الجلد من الجذور الحرة المسببة للضرر ، وبالتالي يعزز بشرة صحية وشبابية.

يساعد في إزالة عيوب الجلد والطفح الجلدي ويمكن لمزيج من عصير الجزر والفلفل الأخضر أن يكون فعالًا جدًا في إزالة الشوائب.

الفلفل الرومي أضرار الأكسدة التجاعيد الفلفل الحلو إنتاج الكولاجين ظهور التجاعيد علامات الشيخوخة صحة البشرة

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