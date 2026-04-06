للمرة الأولى في تاريخها.. الإمارات تدخل قائمة العشرة الكبار عالميا في الصادرات

أظهر تقرير «آفاق وإحصاءات التجارة العالمية»، الصادر عن منظمة التجارة العالمية، أن دولة الإمارات دخلت للمرة الأولى في تاريخها قائمة العشرة الكبار عالمياً في صادرات السلع، محتلة المرتبة التاسعة بين أكبر الدول المصدرة للسلع على مستوى العالم.





كما أبرز التقرير النمو الاستثنائي للتجارة الخارجية الإجمالية للإمارات، مسجلاً 6 تريليونات درهم (1.63 تريليون دولار) في 2025، مقارنة مع 5.23 تريليون درهم (1.42 تريليون دولار) في 2024، أي بنمو 15% تقريباً.





تتضمن هذه الأرقام التجارة الخارجية للدولة من السلع والخدمات، بما يشمل صادرات النفط.

وأشار التقرير إلى أن تجارة الدولة في الخدمات سجلت لأول مرة في تاريخها 1.14 تريليون درهم في عام 2025، بينما بلغت التجارة من السلع غير النفطية 3.8 تريليون درهم، بزيادة تاريخية سنوية بلغت 27%.





ويأتي هذا الإنجاز، الذي أوردته منظمة التجارة العالمية، تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل والتخطيط الاستراتيجي، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية والتجارية التي انتهجتها الدولة، بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، ما جعل الإمارات نموذجاً يحتذى به في الريادة والتنافسية.