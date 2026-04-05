العراق على حافة الانفجار.. ميليشيات مرتبطة بإيران تضرب بعثة أمريكية في بغداد

أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأحد، أن ميليشيات مرتبطة بإيران استهدفت دبلوماسيين ومنشآت أمريكية في العراق في هجومين وقعا خلال الليل، في ظل استمرار الحرب الأمريكية مع إيران.

وقالت المتحدثة في بيان: "وسط هذه الهجمات الإرهابية الشنيعة ضد بعثتنا الدبلوماسية، حثثنا الحكومة العراقية مرارًا وتكرارًا على الوفاء بمسؤوليتها فورًا لوقف الهجمات على المنشآت الأمريكية ومنع الميليشيات الإرهابية من استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات".

وأضافت المتحدثة: "لن نتردد في الدفاع عن موظفينا ومنشآتنا إذا لم تتمكن الحكومة العراقية من الوفاء بالتزاماتها".

وكما أفادت شبكة CNN، فقد تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية العامة الأمريكية في أربيل ومركز الدعم الدبلوماسي في بغداد لهجمات متكررة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي أنها تقدم مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار مقابل معلومات عن الهجمات التي استهدفت منشآتها الدبلوماسية في العراق.