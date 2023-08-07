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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الجالية المصرية في فرنسا: "الطماطم في أوروبا بسعر اللحمة في مصر"

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في باريس، إن  البعض يعتقد بأن أوروبا جنة ، وهذا ليس صحيحًا على الإطلاٌق، معقبًا: "والله مصر هي اللي جنة" .

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وتابع "الخولي"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن هناك ارتفاعًا في الأسعار بصورة كبيرة في فرنسا، حيث يباع كيلو الطماطم جملة بما يقارب 8 يورو  أي ما يقرب من 240 جنيه، ويباع بـ9 يورو للمواطن الفرنسي، معقبًا:  يعني  ثمن كيلو الطماطم في أوروبا بثمن سعر كيلو اللحمة في مصر" 
ولفت إلى أن مصر دولة عظمى، ولكن البعض ينكر الجميل، مشيرًا إلى أن  الأسعار في مصر ليست مرتفعة، ولكن بعض العملاء الذين لديهم أجندة معينة  يتحدثون على خلاف الحقيقية، من أجل أعداد ما يسمى بثورة الغلابة. 
 ووجه حديثة للشعب المصري قائلاً: "لدينا رئيس لن يعوض، الرئيس السيسي قام ببناء البلد من جديد، قام ببناء مصانع وكباري،  اللي بيحصل في مصر لم يحدث  في فرنسا، انا بقالي أكثر من 30 سنة، ولا توجد إلا مدينة واحدة جديدة".
 وأشار إلى أن  مصر شهدت الكثير من المدن الجديدة سواء مدينة العلمين الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة، معقبًا: "ورغم ذلك، لم يضع الرئيس السيسي أسمه على أي منشاة جديدة، وهذا لم يحدث من قبل" 

 

الجالية المصرية صالح فرهود اوروبا اخبار التوك شو نشأت الديهي

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