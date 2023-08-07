سيدة مصرية تكشف تفاصيل افتتاحها أول عربية فول في كندا

كشفت السيدة مها مراد، مصرية في كندا، تفاصيل افتتاحها أول عربية فول في كندا تحمل اسم "عروسة الميدان".

وقالت خلال حوارها هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على سي بي سي، :"قررت أفتح مطعم صغير للسندوتشات، أنا وابني وبنتى، وبنتي عملت مينيو ووضعت كل الأكلات ، مشيرة إلى أنه يتم تجهيز الأكل المصري 100%، من فول وطعمية، وهناك إقبال كبير من كل أنحاء أونتاريو، وأماكن مختلفة".

وواصلت :"حاولت شحنها من مصر، ولكن فوجئت بأحد الاصدقاء في كندا لديه عربية جاهزة وأرسلها لي، بجانب قدرة الفول".

كثيرون معجبون به



وتابعت:" هناك إقبال كبير على الفول المصري، حيث أقوم باستيراده من مصر، بجانب الحلاوة الطحنية، وبعمل فول بالزيت الحار وكثيرون معجبون به".