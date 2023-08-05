أشرف عبد الباقي: كنت بفطر على عربية فول أمام المدرسة في الثانوية

كشف الفنان أشرف عبد الباقي تفاصيل ذكرياته في أيام الدراسة، قائلا: «كنت باخد سندوتشات جبنة وخيار وطماطم في الابتدائي».

وأضاف أشرف عبد الباقى خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم شيرين سليمان،: في الثانوي كنت بفطر أنا ونصف المدرسة على عربية فول، وما أزال على تواصل مع أصدقاء المدرسة.

المسرح المدرسي

وعلق أشرف عبد الباقي: المسرح المدرسي من أحلى ذكريات حياتي، واللي بستمتع وانا بحكيها لأي حد؛ لأنها من الذكريات اللي بتخليني مستمتع.

و بشأن تجاربه المسرحية، صرح عبد الباقي بأنه سعيد بتجربته في مسرح مصر والتي بدأت بفكرة يعترض عليها الجميع في البداية، وأنه حث الممثلين الشباب على الامتناع عن التحدث عن السياسة والجنس والدين على خشبة المسرح.