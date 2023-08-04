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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف عبد الباقي: هدفي الأساسي إضحاك الناس.. فيديو

الفنان أشرف عبدالباقي
الفنان أشرف عبدالباقي

أكد الفنان أشرف عبدالباقي، أن هدفه الرئيسي من الأعمال الفنية «دراما، سينما، مسرح»، هي تقديم محتوى كوميدي للجمهور، معقبا: «هدفي الأساسي إضحاك الناس».

وأضاف أشرف عبد الباقى خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم شيرين سليمان،  أن مسرح مصر تعرض في البداية لانتقادات كبيرة، وتم بعد ذلك تقديم محتوى مطابق لأفكار مسرح مصر من الذين انتقدوا في البداية، مؤكدًا أن آخر عرض مسرحي لـ«مسرح مصر׃ كان منذ 4 سنوات.

احترم النقد 

وتابع: قدمت العديد من الأعمال المسرحية « مسرحية كلها غلط، شمسية و4 كراسي، صباحية مباركة، اللكوندا، بعد ما شاب، أطفال علي بابا»، موضحًا أنه يحترم النقد لأعماله خاصة النجوم الكبار.

وأوضح أشرف عبدالباقي، أن المسرح يحتاج فنان سريعة البديهة عند الارتجال، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي لرفض البعض «مسرح مصر» تقديم عرض كل أسبوع، بالإضافة إلى تقديم فترات ارتجالية.

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