رئيس وزراء كندا يحتفل بالفوز على قطر من المدرجات

شهدت مدرجات المباراة أجواءً حماسية، بعدما حرص رئيس وزراء كندا، مارك كارني، على حضور مواجهة منتخب بلاده أمام منتخب قطر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦.

وظهر كارني متفاعلاً مع أحداث اللقاء، في مشهد عكس دعمه الكبير للمنتخب الوطني في واحدة من أهم مبارياته بالبطولة.

فرحة كبيرة بعد الهدف الثاني

ازدادت حماسة رئيس الوزراء الكندي عقب تسجيل منتخب بلاده الهدف الثاني في شباك المنتخب القطري، حيث احتفل من المدرجات وسط الجماهير التي واصلت تشجيع اللاعبين بحماس كبير. وعكست هذه اللقطات حالة التفاؤل التي سيطرت على الجماهير الكندية مع الأداء المميز الذي قدمه المنتخب خلال المباراة.

حضور رئيس الاتحاد الدولي

كما شهدت المباراة حضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي تابع اللقاء من المدرجات، في إطار متابعته لمنافسات البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويأتي حضوره ضمن اهتمام الاتحاد الدولي بمتابعة المباريات المهمة والاطمئنان على سير التنظيم والمنافسات.

سيطرة كندية واقتراب من التأهل

وفرض المنتخب الكندي سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح في استغلال الفرص التي سنحت له ليترجم أفضليته إلى أهداف، بينما واجه المنتخب القطري صعوبة في مجاراة سرعة وتحركات أصحاب الأرض. وأسهم الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي في منح المنتخب الكندي الأفضلية طوال المباراة.

وبات المنتخب الكندي قريبًا من تحقيق انتصار ثمين يعزز فرصه في التأهل إلى الدور التالي، بعدما قدم عرضًا قويًا أكد من خلاله جاهزيته لمواصلة المنافسة في البطولة. في المقابل، أصبح المنتخب القطري مطالبًا بتصحيح الأخطاء واستعادة توازنه في المباريات المقبلة إذا أراد الحفاظ على آماله في الاستمرار ضمن منافسات كأس العالم