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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 : بشرى للعزاب

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 8 اغسطس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج الجدي .. حظك اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023 : تحديات جديدة

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

يمنحك الكون جوًا من الغموض والجاذبية، يمكنك التغلب على أي تحد وترك الآخرين في حالة من الرهبة من براعتك.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

إذا كنت في علاقة فاجئ شريكك بعاطفتك الشديدة وأظهر له عمق حبك، بالنسبة للعزاب ، قد يكون هناك لقاء مثير في الأفق، احتضن سحر الرومانسية ودع قلبك يرشدك ، لكن تذكر أن توازن بين المشاعر والعقل.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

انخرط في الأنشطة التي تجلب لك السعادة وتخلصك من التوتر، ستبقيك مرونة عقربك الداخلية مستمرة ، لكن تذكر أن تستمع إلى احتياجات جسمك.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

اليوم لا تخف من أخذ زمام المبادرة وعرض أفكارك، سوف ينجذب الزملاء والرؤساء إلى حضورك المغناطيسي، فقط تذكر أن تحافظ على الدبلوماسية وتتعامل مع أي صراع على السلطة ببراعة، ستساعدك روح العقرب في التغلب على أي تحديات بسهولة.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

اطلب مشورة الخبراء قبل القيام باستثمارات كبيرة، قد تكون عمليات التعاون مثمرة ، لكن كن حذرًا بشأن التعاملات المالية مع الآخرين. 

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