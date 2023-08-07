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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع اقتراب العاصفة.. تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها في أمريكا

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في أمريكا، اليوم الإثنين، المواطنين المتواجدين هناك بضرورة الحذر من الطقس.

وكتبت السفارة، علي “تويتر”، “نود تنبيه المواطنين الكرام بأخذ الحيطة والحذر جراء التقلبات الجوية في واشنطن وولايات فرجينيا وماريلاند وبنسلفانيا وديلاوير وغرب فرجينيا وكنتاكي وشمال كارولينا وتينيسي”.

ومنذ قليل، أغلقت مكاتب الوكالات الحكومية الأمريكية في واشنطن، قبل ساعات قليلة من وصول عاصفة شديدة وإعصار إلي العاصمة الأمريكية.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية،  العاصمة الأمريكية بدأت على وجه السرعة في إغلاق المؤسسات الحكومية واحدة تلو الأخرى: المكتبات والمدارس ومكاتب الهياكل الحكومية.

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، من احتمال هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة وأعاصير وفيضانات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بما في ذلك واشنطن.

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وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية في بيان، إنه "من المحتمل أن يكون الطقس سيئًا في المناطق الشرقية من البلاد، ومن بين التهديدات الرئيسية الرياح المدمرة، والأعاصير في المناطق الجنوبية والوسطى من المناطق الشمالية لجورجيا والجنوب و نورث كارولينا، وست فرجينيا، فيرجينيا إلى ولايات وسط المحيط الأطلسي، ميريلاند، ديلاوير، بنسلفانيا، نيويورك، نيو جيرسي”.

ومن المتوقع أن تقع واشنطن، وأكبر مدينة في ولاية ماريلاند، بالتيمور، في قلب العواصف والأعاصير.

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