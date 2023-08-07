هيدخلوني الجنة.. مأساة أب وأم توفي ثلاثة من أبنائهما بسبب المرض

عرض بالإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج "واحد من الناس"، عبر فضائية "الحياة"، حالة إنسانية لأسرة مصرية، فقدت 3 من أبنائها بسبب مرض ضمور في خلايا المخ، حتى أنه أصيب ابنهم الرابع بنفس المرض.

ليؤكد الأب سليم والام علية، أنه متزوج منذ 26 عاما، وفقدت 3 من أولادي بعد معاناتهم من ضمور وبياض في خلايا المخ، والغدة القزرية، نتيجة خلايا وراثية من الأم.

وأشار الأب سليم إلى أنه راضي بابتلاء الله لي، وعارف أن أولادي الـ 3 اللي ماتوا هيدخلوني الجنة، بس أنا خايف على ابني وراغب في علاجه بشكل سريع".

المرحلة الإعدادية

وتابعت الأم علية، أن أولادي لم تظهر عليه أعراض هذا المرض إلا خلال الحياة خاصة أن أحد أبنائي الذي توفي كان في المرحلة الإعدادية.