وفقا لتوجيهات الرئيس.. توقيع بروتوكول تعاون بالإسكندرية لدعم ريادة الأعمال اليوم

يوقع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية وشركة "انطلاق" لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وذكرت المحافظة في بيان أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كل الدعم للشركات الناشئة.

وفي سياق منفصل، تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بدء سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالعمل "أون لاين" يوم الأحد من كل أسبوع علي مدار شهر أغسطس 2023 فى كافه المصالح الحكومية والمبانى الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين وذلك ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء بدواوين عموم المصالح والجهات الحكومية ، والذي بدأ سريانه " اعتباراً من اليوم 6 أغسطس 2023.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم توجيه رؤساء الأحياء ومديري المديريات، بالبدء فى متابعه تنفيذ كافة الأعمال المكلفة للموظفين أون لاين وإعداد تقارير مفصله بما تم من تكليفات ومدى تنفيذها والإشراف على سير العمل ، لضمان سهولة التواصل والتفاعل مع الرئيس المباشر وزملاء العمل.

هذا وقد شدد اللواء محمد الشريف على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المقار الحكومية، والالتزام التام بالكتب الدورية السابق إصدارها في هذا الشأن.

وناشد جميع المواطنين بضرورة مساندة جهود الدولة فى ترشيد استخدام الكهرباء سواء في المنازل أو أماكن العمل.