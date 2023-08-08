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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حريق بمحل بيع لحوم وسط الإسكندرية دون إصابات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع بأحد محلات اللحوم وسط الإسكندرية وذلك دون وقوع إصابات أو ضحايا.

وشهدت منطقة الجمرك  وسط محافظة الإسكندرية حريق  فى أحد المحال لبيع اللحوم بشارع إسماعيل صبري ،وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ ،واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الجمرك ، يفيد بنشوب حريق بأحد محال بيع اللحوم ،دون حدوث إصابات بين المواطنين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الجمرك ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، ترافقهم سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، للبدء فى عملية السيطرة على النيران.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات .

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