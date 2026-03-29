ثورة عارمة ضد ترامب بكل أمريكا .. المظاهرات ضده شارك بها 8 ملايين شخص | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ثورة عارمة ضد ترامب بكل أمريكا .. المظاهرات ضده شارك بها 8 ملايين شخص | صور

مظاهرات أمريكا ضد ترامب
مظاهرات أمريكا ضد ترامب
محمد على

قال منظمو المظاهرات ضد ترامب إن مشاركين بلغ عددهم 8 ملايين شخص على الأقل في أنحاء أمريكا.

احتشدت حشود ضخمة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الساحل إلى الساحل، فيما يأمل المنظمون أن يكون هذا أكبر احتجاج ليوم واحد في تاريخ الولايات المتحدة.

وعبّر المتظاهرون عن غضبهم إزاء ما يعتبرونه أسلوب ترامب الاستبدادي في الحكم، وسياساته المتشددة في مجال الهجرة، وموقفه العدائي تجاه إيران.

وقد تم التخطيط لأكثر من 3200 فعالية في جميع الولايات الخمسين الأمريكية، بالإضافة إلى العديد من المدن خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك لندن وباريس وروما.

وخرج المتظاهرون المنددون بسياسات الرئيس الأمريكي إلى شوارع المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا ضمن النسخة الثالثة من مسيرات "لا للملوك".

واستقطب الحدثان السابقان لمظاهرات "لا للملوك" ملايين المشاركين، ويأمل المنظمون أن يكون حدث يوم السبت أكبر احتجاج ليوم واحد في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال المنظمون إن تجمعات كبيرة أخرى تجري في نيويورك ولوس أنجلوس وواشنطن، لكن ثلثي الفعاليات تحدث خارج مراكز المدن الرئيسية، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 40% تقريباً مقارنة بالتعبئة الأولى للحركة في يونيو الماضي.

في ساحة ناشونال مول في واشنطن، ردد الحشد شعارات مؤيدة للديمقراطية ورفعوا لافتات مناهضة لترامب.

كما خرج الناس إلى شوارع شيكاغو، وساروا أمام برج ترامب. 

وتجمع الآلاف في وسط مانهاتن، حيث قال الممثل روبرت دي نيرو، أحد المنظمين، إنه “كان هناك رؤساء آخرون اختبروا الحدود الدستورية لسلطتهم، لكن لم يكن أي منهم يشكل تهديداً وجودياً لحرياتنا وأمننا”.

وتأتي هذه التجمعات في الوقت الذي انخفض فيه معدل تأييد السيد ترامب إلى 36 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ عودته إلى البيت الأبيض، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز-إبسوس.

انتقد متحدث باسم اللجنة الوطنية الجمهورية للكونجرس السياسيين والمرشحين الديمقراطيين لدعمهم التجمعات.

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي مايك مارينيلا في بيان: "إن هذه التجمعات التي تكره أمريكا هي المكان الذي تحصل فيه أكثر تخيلات اليسار المتطرف عنفًا وجنونًا ، ويتلقى فيه الديمقراطيون في مجلس النواب أوامرهم".

