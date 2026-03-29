وفاة الرئيس الجزائري الأسبق «اليامين زروال» بعد صراع مع المرض

أعلنت الجزائر وفاة رئيس الجزائر الأسبق اليامين زروال بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 85 سنة.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية، « تنعى رئاسة الجمهورية وفاة رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال بالمستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بالعاصمة، هذا المساء، بعد صراع مع مرض عضال.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

يعتبر اليامين زروال من مواليد 1941 من مدينة باتنة انضم لجيش التحرير الوطني الجزائري وشارك في الحرب التحريرية التحرير بين 1957 و1962، وفقا للإعلام الجزائري.

وبعد الاستقلال، تلقى تكوينا عسكريا في الاتحاد السوفيتي ثم في المدرسة الحربية الفرنسية عام 1974، كما تولى الرئيس الأسبق زروال عدة مسؤوليات في الجيش الوطني الشعبي.

