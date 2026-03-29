واشنطن بوست: ترامب لم يقرر غزو إيران بعد.. واستعدادات أمريكية قد تستمر شهرين

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ناقلة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه على البنتاجون اتخاذ استعدادات ومنح الرئيس أقصى قدر من الخيارات.

وأضافت: استعدادات البنتاجون لا تعني أن الرئيس ترامب اتخذ قرارا.

وذكر مسئولون أن هناك مناقشات بالإدارة خلال الشهر الماضي بحثت إمكانية الاستيلاء على جزيرة خارك وشن غارات على مناطق ساحلية قرب مضيق هرمز،ذاكرين أن تحقيق الأهداف التي يجري بحثها قد يستغرق أسابيع وليس شهورا.

وذكر مسؤول أمريكي: المدة الزمنية المحتملة للعملية البرية التي تتم دراستها شهران.



فيما قالت القيادة المركزية الأمريكية بوصول جنود ومشاة البحرية على متن السفينة تريبولي إلى منطقة مسؤولية القيادة.

كما قال مسئولون أمريكيون لواشنطن بوست: البنتاجون يستعد لأسابيع من العمليات البرية في إيران و أي عملية برية محتملة في إيران لن تصل إلى حد الغزو الشامل وان العملية قد تقتصر على غارات مشتركة بين قوات العمليات الخاصة وقوات المشاة.