ألومنيوم البحرين والإمارات: أضرار ومصابين إثر هجوم إيراني.. وإخماد حريق بمطار الكويت

الأحد 29/مارس/2026 - 02:43 ص

محمد على

أفادت شركة ألومنيوم البحرين ألبا بوقوع مصابين بجروح طفيفة إثر هجوم إيراني على منشآتنا السبت.

وفي الكويت، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية أنهم رصدوا 15 مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية نتج عنها استهداف محيط مطار الكويت.

وذكر المتحدث باسم الدفاع الكويتية: الهجوم بالمسيرات أسفر عن أضرار كبيرة في نظام الرادار بمطار الكويت الدولي.

وفي الإمارات، أفادت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتضرر موقع الطويلة بهجوم إيراني بالصواريخ والمسيرات.

وأفاد المتحدث باسم جهاز الإطفاء بالكويت بإخماد حريق في خزانات وقود مطار الكويت الدولي بعد استهدافه بمسيرات.

ودوت صفارات الإنذار مجددا في عمان ومدن أردنية أخرى.

وذكر الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل ومنظوماتنا تعمل على اعتراضها