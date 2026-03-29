مظاهرات في أمريكا وإسرائيل لوقف الحرب والعدوان على إيران

خرجت مظاهرات أمريكية حاشدة احتجاجًا على سياسات ترامب والحرب العدوانية على إيران بتحريض من الاحتلال الاسرائيلي ورأسه نتنياهو .

وخرجت المظاهرات في شيكاجو وبوسطن ومينيسوتا.

وطالبت المظاهرات بوقف الحرب ومحاسبة ترامب .

فيما اعتبر البعض أن ترامب خان كل ما وعد به بدخوله الحرب الجارية .

واحتشد المتظاهرون بالآلاف في هذه المناطق رفضا للحرب.

في كيان الاحتلال، تظاهر المئات من المستوطنين في مدينة تل أبيب والعديد من المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في فلسطين المحتلة، للمطالبة بوقف الحرب المتواصلة على إيران، التي دخلت شهرها الثاني اليوم السبت بعد اندلاعها في 28 فبراير الماضي.

وشارك المئات في المظاهرة المركزية بتل أبيب في ساحة "هبيما"، بدعوة من ائتلاف يضم عشرات منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وأخرى تنشط ضد حكومة الاحتلال.

وفرقت عناصر قوات الاحتلال المتظاهرين واعتدت على عدد منهم بادعاء خرق القيود المفروضة على تعليمات الجبهة الداخلية، والتي تنص على تجنب التجمهرات وتحديدها لغاية 50 شخصا في معظم أنحاء فلسطين المحتلة شريطة توفر مكان آمن.

وتنظم هذه المظاهرات التي تقام تحت عنوان "لا للحرب الأبدية للحكومة الكهانية، نعم لسلام عادل وأمن لشعوب المنطقة"، على مدار السبت في نحو 20 موقعا بينها تل أبيب القدس، ومفترق كركور قرب برديس حنا، وحيفا.

وقال المنظمون "نحن نتعرض للقصف من دون أي وقت للإنذار، فيما ينشغل الائتلاف الحاكم بأخذ مزيد من الصلاحيات لنفسه".