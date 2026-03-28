بدعم من السفارة الروسية .. الأوبرا تستضيف فرقتي جوقة توريتسكي والسوبرانو

استضافت دار الأوبرا المصرية،حفلا موسيقيا قدمته فرقتان موسيقيتان روسيتان شهيرتان وهما "جوقة توريتسكي" وفرقة "السوبرانو" وذلك بدعم من السفارة الروسية بالقاهرة.

وقدم الفنانون الأغاني الروسية المحبوبة ومقطوعات موسيقية أجنبية رائجة.

وحضر الحفل ممثلون عن الأوساط الاجتماعية والسياسية المصرية، والدبلوماسيون وأبناء الجالية الروسية المقيمين في مصر.

وفي كلمته الترحيبية أشار القائم باعمال روسيا في مصر، يوري ماتفييف، إلى أن جولات الفرقتين في القاهرة والإسكندرية تسهم إسهاما هاما في الترويج لثقافة بلادنا وتعزيز العلاقات الودية بين الشعبين.

وفي ختام الحفل وقف الجمهور، الذي ملأ القاعة الرئيسية لدار الأوبرا المصرية وصفق بحرارة لميخائيل توريتسكي والفنانين معربين عن شكرهم العميق لهذه التجربة الرائعة.