بفريق على مر الأجيال.. إحياء ذكرى رحيل العندليب الأسمر بأوبرا الإسكندرية

تحيي دار الأوبرا المصرية ذكرى رحيل عبد الحليم حافظ، الشهير بلقب “العندليب الأسمر”، من خلال حفل غنائي مميز يقدمه فريق “على مر الأجيال”، وذلك في الثامنة مساء الخميس 26 مارس على مسرح مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية).

يقام الحفل بقيادة المطربين ياسر سعيد ومحمد الخولي، ويأتي في إطار حرص دار الأوبرا المصرية على إحياء تراث رموز الغناء العربي وتقديمه للأجيال الجديدة برؤية معاصرة تحافظ على أصالته.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من أشهر أعمال عبد الحليم حافظ التي لا تزال تحتل مكانة خاصة في وجدان الجمهور، منها: “ضحك ولعب وجد وحب”، “الحلو حياتي”، “توبة”، “أعز الناس”، “على حسب وداد”، “قارئة الفنجان”، “في يوم في شهر في سنة”، إلى جانب مجموعة أخرى من الأغنيات التي شكّلت علامات بارزة في مسيرته الفنية.

يُذكر أن فريق “على مر الأجيال” تأسس عام 2015 على يد مجموعة من مطربي وعازفي فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بهدف رصد تطور الموسيقى العربية عبر العصور، وتقديم مزيج فني يجمع بين التراث والمعاصرة، مع الحفاظ على القوالب الموسيقية الأصيلة.

ويتميز الفريق بطابع فني خاص يعتمد على الدمج بين الآلات الشرقية والغربية، في تجربة موسيقية تسعى لتقديم التراث بروح متجددة، ما ساهم في جذب جمهور متنوع من مختلف الفئات العمرية.

وشارك الفريق في عدد من الفعاليات الفنية المهمة التي نظمتها دار الأوبرا، من بينها مهرجان المسرح الروماني بالإسكندرية ومهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، حيث لاقت عروضه إشادة واسعة من الجمهور والنقاد.

ويأتي هذا الحفل تأكيدًا لدور دار الأوبرا المصرية في صون الهوية الموسيقية العربية، وإحياء تراث كبار الفنانين، بما يعزز من حضور الفن الأصيل في المشهد الثقافي المصري.