العمل: توفير 375 فرصة عمل في السويس

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة السويس، عن توفير 375 فرصة عمل جديدة للشباب من الجنسين، وذلك في شركة "إيليت سوالر" العاملة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لخفض معدلات البطالة، وربط طالبي العمل باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتوفير فرص لائقة تسهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية.

وتنوعت الوظائف المطلوبة بين التخصصات الفنية والإدارية واللغوية، لتشمل كلاً من: عامل إنتاج، سائق كلارك، فني كهرباء، مترجم لغة صينية، وفني سلامة وصحة مهنية. ويأتي هذا التنوع لتلبية احتياجات الشركة التشغيلية، ولإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الشباب ذوي المؤهلات والخبرات المختلفة.

وحددت وزارة العمل مجموعة من الشروط الأساسية للمتقدمين، أبرزها أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي، وألا يزيد عمره عن 35 عامًا. كما أتاحت الشركة عدة مزايا تحفيزية للعمال، تشمل توفير وسائل مواصلات لأبناء محافظة السويس، وتوفير مبيت كامل للمغتربين من خارج المحافظة، مما يعزز استقرار العمالة ويشجع على الالتحاق بهذه الفرص.

وأوضحت المديرية أن باب التقديم مفتوح لمدة شهر كامل ابتداءً من تاريخ الإعلان الصادر في 8 مارس 2026، على أن يتم استقبال الطلبات بمقر الشركة الكائن في العين السخنة – المنطقة الصناعية "تبدا" – عمارة 4 – مساكن بتروجيت. كما وفرت الشركة طريقتين للتقديم هما: التقديم الإلكتروني عبر الرابط الرسمي https://forms.gle/cDpkKxQiffxMuCKh6، أو التواصل عبر رقم الهاتف 01115590851 للاستعلام والتسجيل.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة متواصلة من فرص العمل التي توفرها وزارة العمل في مختلف المحافظات، بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتمكين الشباب من دخول سوق العمل بقوة، والمساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الوطنية.