قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز للمرأة أداء العمرة خلال فترة العدة؟.. أمين الفتوى يوضح
السعودية تعترض 10 مسيرات .. وباكستان تستضيف مُحادثات مهمة حول إيران
خالد الغندور: نقاشات إدارية داخل الأهلي حول بعض الملفات التنظيمية
ليلة عاصفة للمُستوطنات .. حزب الله يُكبّد الاحتلال خسائر كبيرة وغارات على إيران
دعاء المطر والرعد مُستجاب .. 10 كلمات لا ترد أوصى بها النبي
تعطيل الدراسة اليوم في القليوبية بسبب سوء الأحوال الجوية
مدرسة دولية بالجيزة تعلن تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات اليوم لسوء الأحوال الجوية
بشكل مُفاجئ .. وفاة المخرج طارق سعيد
الأرصاد تحذّر: استمرار الغطاء السحابى ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء
حقيقة رحيل علاء عبد العال .. قرار رسمي من إدارة غزل المحلة
«الغندور»: حسام حسن غير راضٍ عن مصطفى محمد .. وخطة مُفاجئة لحل أزمة هجوم المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية تنفي تأجيل امتحانات شهر مارس بالمدارس بسبب الأمطار

ياسمين بدوي

أكدت فاتن مدكور، مدير عام إدارة 6 أكتوبر التعليمية ، أنه لا توجد أي قرارات أو تعليمات رسمية تنص على تأجيل امتحانات شهر مارس في المدارس اليوم بسبب الأمطار 

وشددت مدير عام إدارة 6 أكتوبر التعليمية في تصريحات لها عبر جروب حوار مجتمعي تربوي ، على انتظام الدراسة والامتحانات بشكل طبيعي في المدارس لحين صدور أي قرارات جديدة .

تعطيل الدراسة في المدارس اليوم بسبب الأمطار .. مطالب أولياء الأمور

من جانبهم يطالب حاليا أولياء أمور طلاب المدارس في مصر ، عبر جميع وسائل التواصل الإجتماعي وزير التربية والتعليم والسادة المحافظين بسرعة التحرك وإصدار قرار رسمي بـ تعطيل الدراسة في المدارس اليوم بسبب الأمطار

حيث يتم الآن تداول رسالة موحدة من أولياء الأمور على جروبات واتس اب نصها  : نطالب وزير التربية والتعليم بالتدخل السريع حرصًا على سلامة أولادنا بسبب سوء الأحوال الجوية ، فنرجو: إلغاء الدراسة اليوم الأحد أو  تأجيل/إلغاء امتحانات شهر مارس ، لأن سلامة الطلاب أهم من أي شيء ، في ظل الطقس الصعب لإن التنقل الخطير على الأطفال

تعطيل الدراسة في المدارس اليوم بسبب الأمطار.. اعرف الحقيقة

حتى الآن لم يصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا رسميا ينص على تعطيل الدراسة في المدارس اليوم بسبب الأمطار ، كما لم يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أي قرارات تنص على رفع الغياب في المدارس اليوم أو إلغاء امتحانات شهر مارس بسبب الأمطار 

ومن جانبهم لم يصدر أيضاً أي من السادة المحافظين حتى الآن ، أي قرارات رسمية تنص على تعطيل الدراسة في المدارس اليوم بسبب الأمطار أو رفع الغياب أو تأجيل امتحانات شهر مارس في المدارس

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً رسميا ينص على تعطيل الدراسة في المدارس يومي الأربعاء والخميس الماضيين لسوء الأحوال الجوية والأمطار والعاصفة ، وتم إعلان ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم ، يؤكد على منح اجازة للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس الأربعاء والخميس الماضيين في جميع المدارس على مستوى الجمهورية ، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية، والعمل على حماية أبنائنا الطلاب من التعرض لأي مخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

حالة الطقس .. إستمرار سقوط الأمطار 

وكانت قد شهدت مصر خلال الساعات الأخيرة ، سقوط أمطار ملحوظة ، وأعلنت منذ قليل الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إستمرار الغطاء السحابي ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء ، مع استمرار سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء وخليج السويس ومناطق من شمال الصعيد، تزداد شدتها على بعض المناطق .

إدارة 6 أكتوبر التعليمية امتحانات شهر مارس امتحانات المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

