«الغندور»: حسام حسن غير راضٍ عن مصطفى محمد .. وخطة مُفاجئة لحل أزمة هجوم المنتخب

قال الإعلامي خالد الغندور إن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، غير راضٍ عن مستوى مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، ويرى أنه يحتاج إلى الكثير من أجل العودة إلى مستواه.

وأضاف الغندور، خلال برنامجه "ستاد المحور": «حسام حسن يلتمس العذر لمصطفى محمد بسبب عدم المشاركة بشكل أساسي مع نانت، لكنه في الوقت نفسه يبحث عن حلول لأزمة رأس الحربة قبل كأس العالم 2026».

وتابع: «بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه هيثم حسن أمام السعودية، واقتناع حسام حسن بقدراته، سيتم توظيفه في مركز الجناح الأيمن، وإشراك محمد صلاح كرأس حربة من أجل حل هذه الأزمة في مباريات كأس العالم».