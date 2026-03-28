خالد الغندور: هيثم حسن زملكاوي

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن اللاعب هيثم حسن نجم منتخب مصر،أثارت الجدل بين متابعيه.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"هيثم حسن لاعب منتخب مصر الجديد و لاعب الدوري الإسباني يعلن تشجيعه للزمالك مثل والده".

وخطف هيثم حسن، جناح ريال أوفييدو الإسباني، الأضواء في ظهوره الأول بقميص منتخب مصر، رغم مشاركته لفترة قصيرة خلال المبارة التى شهدت الفوز الكبير لمنتخب مصر على نظيره السعودي برباعية نظيفة، في اللقاء الودي الذي أقيم ضمن استعدادات الفراعنة لكأس العالم 2026.

وبين أرقام مميزة على أرض الملعب، وإشادات واسعة من نجوم وخبراء، بدأ اللاعب الشاب يفرض نفسه كأحد أبرز مكاسب المنتخب في المعسكر الأخير.

رغم مشاركته لمدة 45 دقيقة فقط، قدم هيثم حسن أداءً لافتًا بالأرقام، عكس قدراته الفنية وثقته داخل الملعب.

ولمس اللاعب الكرة 27 مرة، ونجح في تقديم تمريرة مفتاحية إلى جانب تسديدة واحدة على المرمى.

كما أظهر دقة كبيرة في التمرير، حيث أكمل 13 تمريرة صحيحة من أصل 14 بنسبة نجاح بلغت 93%.

وعلى مستوى التحرك الهجومي، قدم 3 تمريرات داخل الثلث الأخير، إضافة إلى 4 تمريرات خلفية، كما حاول المراوغة مرتين نجح في واحدة منهما.